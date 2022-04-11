Körfez’de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri kuruluyor. Ünitelerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarındaki duman ve kokudan dolayı bizlerden talepleri vardı. Bu proje ile sahile gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Vatandaşımız için de büyük kolaylık olacak. Sırası gelen etlerini pişirecek, görevli arkadaş da yardımcı olacak. Mangal temizlendikten sonra bir sonraki vatandaşımız kullanacak" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.