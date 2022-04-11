11 Nis 2022 - 12:18- Gündem G: 11 Nis 2022 - 12:21

Kartepe'de fabrika kompleksi satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de fabrika kompleksi satılacak
Kartepe'de fabrika kompleksi satılacak mask

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, - Ada, 2756 Parsel, Uzunbey Kumlaçiftliği Mahallesi, Çukurçayır mevkinde bulanan taşınmaz meskün mahalde konumlu olup, çevresinde Mobesko Mobilyacılar Çarşısı, Bant Boru Fabrikası, Pirelli Fabrikası, 3-4 katlı konutlar, müstakli evler ve boş parseller bulunmaktadır.

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11 Nis 2022 - 12:18 - Gündem

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