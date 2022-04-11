Kartepe'de fabrika kompleksi satılacak

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, - Ada, 2756 Parsel, Uzunbey Kumlaçiftliği Mahallesi, Çukurçayır mevkinde bulanan taşınmaz meskün mahalde konumlu olup, çevresinde Mobesko Mobilyacılar Çarşısı, Bant Boru Fabrikası, Pirelli Fabrikası, 3-4 katlı konutlar, müstakli evler ve boş parseller bulunmaktadır.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.