11 Nis 2022 - 12:21- Gündem G: 11 Nis 2022 - 12:23

Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık
Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık mask

Kocaeli İl, Körfez İlçe, (Eski 2556 Ada, 2 Parsel) Yeni 2688 Ada, Parsel 3 YARIMCA Mahalle/Köy,Satışı istenen (eski:2556 (eski:43) ada eski:2 (eski:4) nolu parsel (yeni 2688 ada 3 nolu parsel) taşınmazın tamamına sahip olan Enisa Enerji Ticaret Grup A.Ş.’ye ait parsel alanının, yeniden yapılan imar uygulaması nedeniyle meydana gelmiş olan yeni parsele aktarılmış olduğu ve ilgili kurumlarda yapılan incelemeler göre bahse konu parselin alanının aktarılmış olduğu yeni ada/parsel olan taşınmaz belirlenmiştir.

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11 Nis 2022 - 12:21 - Gündem

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Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık mask
Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık
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