Kocaeli İl, Körfez İlçe, (Eski 2556 Ada, 2 Parsel) Yeni 2688 Ada, Parsel 3 YARIMCA Mahalle/Köy,Satışı istenen (eski:2556 (eski:43) ada eski:2 (eski:4) nolu parsel (yeni 2688 ada 3 nolu parsel) taşınmazın tamamına sahip olan Enisa Enerji Ticaret Grup A.Ş.’ye ait parsel alanının, yeniden yapılan imar uygulaması nedeniyle meydana gelmiş olan yeni parsele aktarılmış olduğu ve ilgili kurumlarda yapılan incelemeler göre bahse konu parselin alanının aktarılmış olduğu yeni ada/parsel olan taşınmaz belirlenmiştir.
11 Nis 2022 - 12:21- Gündem Güncelleme: 11 Nis 2022 - 12:23
Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.