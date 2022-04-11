Körfez'de 271 m² arsa (hisseli) icradan satılık

Kocaeli İl, Körfez İlçe, (Eski 2556 Ada, 2 Parsel) Yeni 2688 Ada, Parsel 3 YARIMCA Mahalle/Köy,Satışı istenen (eski:2556 (eski:43) ada eski:2 (eski:4) nolu parsel (yeni 2688 ada 3 nolu parsel) taşınmazın tamamına sahip olan Enisa Enerji Ticaret Grup A.Ş.’ye ait parsel alanının, yeniden yapılan imar uygulaması nedeniyle meydana gelmiş olan yeni parsele aktarılmış olduğu ve ilgili kurumlarda yapılan incelemeler göre bahse konu parselin alanının aktarılmış olduğu yeni ada/parsel olan taşınmaz belirlenmiştir.

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