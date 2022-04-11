Darıca'da 186 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İl, Darıca İlçe, 508 Ada, 4 Parsel, Darıca Ş. Mahallesinde kain arsa vasıflı taşınmaz, Darıca İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 508 ada 4 parsel nolu, Keklik sokak No:7 adresinde bulunan parseldir. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Yakın çevresinde sanayi ve konut türü yapılar mevcuttur. TEM Otoyolu'na ve D-100 Karayoluna yakın konumdadır. Tüm Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir. Parsel imar uygulaması gördüğü için arsa vasıflı olup, taşınmazın değerlendirmesi yapılırken arsa olarak değerlendirme yapılmıştır.

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