Darıca'da 186 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İl, Darıca İlçe, 508 Ada, 4 Parsel, Darıca Ş. Mahallesinde kain arsa vasıflı taşınmaz, Darıca İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 508 ada 4 parsel nolu, Keklik sokak No:7 adresinde bulunan parseldir. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Yakın çevresinde sanayi ve konut türü yapılar mevcuttur. TEM Otoyolu'na ve D-100 Karayoluna yakın konumdadır. Tüm Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir. Parsel imar uygulaması gördüğü için arsa vasıflı olup, taşınmazın değerlendirmesi yapılırken arsa olarak değerlendirme yapılmıştır.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.