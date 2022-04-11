11 Nis 2022 - 12:26- Spor G: 11 Nis 2022 - 12:28

Körfezim Artistik Cimnastikte Türkiye şampiyonu

9 Nisan 2022 tarihinde Bolu’da yapılan Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Körfezim Eğitim Kurumları Erkek Jimnastik Takımı, büyük başarı göstererek K...
Körfezim Artistik Cimnastikte Türkiye şampiyonu mask

9 Nisan 2022 tarihinde Bolu’da yapılan Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Körfezim Eğitim Kurumları Erkek Jimnastik Takımı, büyük başarı göstererek Kocaeli’ye Türkiye Şampiyonluğu getirdi.

KÖRFEZİM’İN HAKLI GURURU

Özel Körfezim Eğitim Kurumları idarecileri, İzzet Yuşa Gökduman ve Yalçın Çağan Ayhan adlı öğrencilerinden oluşan Erkek Cimnastik Takımı’nın Türkiye Şampiyonu olduğu haberi ile gururlandıklarını ve bu başarıya emek sarf eden öğrenci, öğretmen ve değerli aileleri tebrik ettiklerini belirttiler.

KÖRFEZİM: HEDEFİMİZ KOCAELİ’YE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI KAZANDIRMAK

Şampiyonların Okulu olma sıfatını hak eden, sadece akademik değil, öğrencilerini her yönden destekleyerek Türkiye Şampiyonları çıkartan bir eğitim kalitesi ile yola devam ettiklerini belirten Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Kocaeli’ye daha pek çok şampiyonluk kazandırma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.

11 Nis 2022 - 12:26 - Spor

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