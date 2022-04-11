Körfezim Artistik Cimnastikte Türkiye şampiyonu

9 Nisan 2022 tarihinde Bolu’da yapılan Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Körfezim Eğitim Kurumları Erkek Jimnastik Takımı, büyük başarı göstererek Kocaeli’ye Türkiye Şampiyonluğu getirdi.
KÖRFEZİM’İN HAKLI GURURU
Özel Körfezim Eğitim Kurumları idarecileri, İzzet Yuşa Gökduman ve Yalçın Çağan Ayhan adlı öğrencilerinden oluşan Erkek Cimnastik Takımı’nın Türkiye Şampiyonu olduğu haberi ile gururlandıklarını ve bu başarıya emek sarf eden öğrenci, öğretmen ve değerli aileleri tebrik ettiklerini belirttiler.
KÖRFEZİM: HEDEFİMİZ KOCAELİ’YE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI KAZANDIRMAK
Şampiyonların Okulu olma sıfatını hak eden, sadece akademik değil, öğrencilerini her yönden destekleyerek Türkiye Şampiyonları çıkartan bir eğitim kalitesi ile yola devam ettiklerini belirten Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, Kocaeli’ye daha pek çok şampiyonluk kazandırma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.