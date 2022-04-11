İzmit’te mehteranı rüzgârı esti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2 Nisan tarihinde başladığı Ramazan ayı etkinliklerine haftanın üç günü kentin farklı noktalarında devam ediyor. Bu akşam İzmitlilere bir sürpriz yapan İzmit Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımını vatandaşlarla buluşturdu. Eski günlerine dönen İzmit’te keyifli anlar yaşanırken konser vatandaşlardan büyük alkış aldı.

HÜRRİYET, “İYİ Kİ GELDİNİZ”

Konser sonrası İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İBB Orkestra Müdürü Ozan Bircan’a ve İBB Mehteranına plaket takdim ederek, “Çok teşekkür ediyorum, harikaydınız. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten yüreğinize, ruhunuza sağlık. Çok kıymetli bir gün bizim için. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız” dedi. İzmitlilere de seslenen Başkan Hürriyet, “Çok kıymetli İzmitliler bu akşam Ramazanın ruhuna uygun İBB Mehteran takımını sizlerle beraber izleyelim istedik. Bütün İslam âlemine hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİLER VAR

Ramazan ruhuna uygun mehteran konserinin ardından Ramazan etkinlikleri gece boyunca devam etti. Etkinlik kapsamında Nasrettin Hoca Hikayeleri, Aşık ile Maşuk, Meddah Hikayeleri, Karagöz ile Hacivat ve sihirbazlık gösterileri gerçekleşti. Böyle anlamlı bir geceden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.