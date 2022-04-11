“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kütüphane Haftası dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Yaşam Merkezi içerisindeki kütüphaneden yararlanan çocuklarla bir araya geldi. Programa Başkan Yardımcısı Osman Yurt da katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, kütüphanelerin bizim tarihimiz ve medeniyetimiz açısından önemli olduğuna değinerek, “Unutmamalıyız ki; Kütüphaneler dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun” ifadelerini kullandı.

KENT KÜTÜPHANESİ

Başkan Şener Söğüt ayrıca Sarnıç Han İş Merkezi’nin en üst katında da dijital kütüphane projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Projemiz hazır. İl Kültür Müdürlüğümüz ile birlikte hayta geçiriyoruz. İhale süreci devam ediyor. En kısa sürede yapılacak ve çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla sohbet etti.