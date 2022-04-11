11 Nis 2022 - 16:00- Gündem G: 11 Nis 2022 - 16:02

Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri, Hisareyn halkına Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşattı.Gölcük Belediyesi’nin iftar sonrası...
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı mask

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri, Hisareyn halkına Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşattı.
Gölcük Belediyesi’nin iftar sonrasında 7’den 70’e herkesi geleneksel Ramazan eğlencelerinde buluşturan etkinlikleri Hisareyn’e taşındı. İftar sonrasında Hisareyn İlkokulu bahçesinde kurulan sahnede vatandaşlar, geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleri ile eğlenceli anlar yaşadılar. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde; Hacivat ve Karagöz Tiyatro Oyunu, Tasavvuf Musikisi Konseri ve Semazen Gösterisi ile çocuklar ve Hisareynli vatandaşlar Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadılar.

11 Nis 2022 - 16:00 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.416.349 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi mask
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi! mask
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi!
Çayhane’de buluşuyorlar mask
Çayhane’de buluşuyorlar
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun” mask
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun”
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı mask
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı
İzmit’te mehteranı rüzgârı esti mask
İzmit’te mehteranı rüzgârı esti
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL