Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’ndan Emniyet Müdürüne ziyaret

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, Polis haftası dolayısıyla 9 Nisan 2022 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu ziyaret etti. Meslek hakkında sohbet edildi. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek amacıyla her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis haftası minikler tarafından da kutlandı. Ziyaret sonunda Tipioğlu öğrencilere ve öğretmenlerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan hediyeleri takdim etti.

BİLGİ KÖPRÜSÜ KIDS ANAOKULUNDA POLİSLER AĞIRLANDI

Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu 10 Nisan Polis Teşkilantı’nın kuruluşunun 177. yılı sebebiyle okulda polis memurlarını ağırladı. Kamu düzenini korumak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensuplarının bu özel gününü kutladılar ve Polis mesleği çocuklara anlatıldı. Polis amcalarıyla keyifli sohbetler eden ve merak ettikleri soruları yönelten minikler, aldıkları cevaplarla hem meraklarını giderdi hem de keyifli bir gün geçirdi. Program sonunda gelen memurlara çiçek ve hediyeler verildi.