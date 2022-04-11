11 Nis 2022 - 16:01- Gündem G: 11 Nis 2022 - 16:02

Çayhane’de buluşuyorlar

Derince Belediyesi’nin her akşam iftarın ardından Kent Meydanı’nda düzenlediği ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Çayhane etkinlikleri, ilçe halkını bir araya getiriyor

Çayhane’de buluşuyorlar mask

Derince’de iftar programlarının yanı sıra Kent Meydanı’nda kurulu olan Çayhane de kentte birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile oluyor. Okunan akşam ezanının ardından iftarlarını açan Derincelilerin adeta ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’nda vatandaşlar kendilerine Derince Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ikram edilen çaylarını yudumlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de sık sık Çayhane’ye giderek burada Derincelilerle bir araya geliyor.

11 Nis 2022 - 16:01 - Gündem

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