Derince’de iftar programlarının yanı sıra Kent Meydanı’nda kurulu olan Çayhane de kentte birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile oluyor. Okunan akşam ezanının ardından iftarlarını açan Derincelilerin adeta ortak buluşma noktası olan Kent Meydanı’nda vatandaşlar kendilerine Derince Belediyesi tarafından ücretsiz olarak ikram edilen çaylarını yudumlayıp, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de sık sık Çayhane’ye giderek burada Derincelilerle bir araya geliyor.
11 Nis 2022 - 16:01- Gündem Güncelleme: 11 Nis 2022 - 16:02
Çayhane’de buluşuyorlar
Derince Belediyesi’nin her akşam iftarın ardından Kent Meydanı’nda düzenlediği ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Çayhane etkinlikleri, ilçe halkını bir araya getiriyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.