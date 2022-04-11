Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi!



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğü ve İzmit Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gülümse Çocuk Tiyatrosu ilk gösterimden itibaren her hafta seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Minik seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunu 15 Nisan Cuma günü Çınar Çocuk Evi’nin minikleri için sahnelenecek.



15 NİSAN’DA ÇINAR ÇOCUK EVİ’NİN MİNİKLERİ İZLEYECEK

25 Haziran’a kadar her hafta seyirciyle buluşmaya devam edecek olan ve Burhan Akçin’in yazıp yönettiği “Küsküs Araba, Örgü Sultan ve Buzul Prens” çocuk oyunu 15 Nisan Cuma günü saat 11.00 ve 14.00’te iki seans şeklinde Çınar Çocuk Evi’nin minikleri için Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde oynanacak. Ayrıca 16 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Sanat Akademisi eğitim sahnesinde seyirci ile tekrar buluşacak. Ücretsiz olarak oynanacak oyunu izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir.