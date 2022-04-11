SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi için en düşük teklif 9 milyon 998 bin TL!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından Kasım ayında lansmanı yapılan SEKA Kültür Havzası Fikir Projesi kapsamında SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu yapım işi için ihale bugün gerçekleştirildi.

PROJEDE NELER VAR?

Söz konusu projenin detaylarını daha önce gazetemiz duyurmuştu. 2 bin 200 metrekare olduğu belirtilen SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu ile ilgili hazırlanan teknij şartnamede ‘Sanat müzesi’ olarak kullanılmak üzere restorasyon projelerinin hazırlandığı, kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmadığı belirtildi. Ayrıca Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olduğu belirtilen yerde, döşeme içine gizlenen ray sistemleri kullanıldığı belirtildi. Yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek olan mekanların üç ayrı derslik olarak planlandığı, derslikler arasında katlanabilir panel duvarlar yer almakla beraber bu durumun kişi sayısına göre derslik birleşimlerine imkan verdiği belirtildi.

DÖRT FİRMA TEKLİF VERDİ

Bugün Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan ihale salonunda gerçekleştirilen ihalenin başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürü Hüseyin Pehlivan yaptı. Söz konusu proje için 4 teklif verildi. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 463 bin 167 TL 8 kuruş olarak açıklanan ihalede Hasbahçe Restorasyon İnşaat Şirketi 9 milyon 998 bin 585 TL 27 kuruş, Ares Anatolia Mimari Restorasyon Şirketi 12 milyon 282 bin 803 TL 12 kuruş, Gurbetoğlu Turizm İnşaat Şirketi 14 milyon 269 bin 783 TL 2 kuruş ve Hasan Yüksel Milenyum İnşaat Anti İnşaat Şirketi ortaklığı ise 13 milyon 869 bin 176 TL 28 kuruş teklif verdi. Tekliflerin alınmasının ardından ikinci oturumda evraklar incelenecek. İhale kararı EKAP üzerinden de açıklanacak.