MHP Kocaeli'de 9 isim gitti! İşte yeni yönetimi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı'nda beklenen yönetim değişikliği yapıldı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda MHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan Aydın Ünlü’nün yerine Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt atanmıştı. MHP Kocaeli Teşkilatında yapılan değişikliğin ardından İl Başkanı olarak atanan Yunus Emre Kurt 15 gün içerisinde il yönetimini belirleyerek Genel Merkeze onaylatmıştı. Genel Merkeze onaylatılan il yönetimi bilindiği üzere 6 ay süreyle yetkilendirilme verilmişti. Atama ile İl Başkanı görevine getirilen Kurt’un o dönem hazırladığı liste ile Aydın Ünlü ve yönetiminden boşalan kadrolar yeni atamalar yapılmıştı. Kurt yeni yönetimi Genel Merkeze sundu.

9 İSİM YENİ LİSTEDE YER ALMADI

Yeni listenin onaylanmasıyla beraber 9 ismin görevi son buldu.

Süleyman Gökbayrak

Atakan Tunç

Ferit Taşdemir

Fikri Kalaycıoğlu

Hatice Urgancı

İbrahim Çakıroğlu

Kamil Çavdar

Örsan Yücedağ

Zafer Kılıç

İŞTE YENİ YÖNETİM

Başkan Yunus Emre Kurt

Üyeler:

Abdullah Bakar,

Abdurrahman Kaya,

Alparslan Lütfü Aktaş,

Alper Mustafa Kocaoğlu,

Cihan Ayten,

Coşkun Kaya,

Dursun Ali Furunci,

Enes Emengen,

Fatih Durmuş,

Fatih Galyan,

Filiz Kıymaz,

Hüseyin Koşan,

İlbey Büyüksökmen,

İlhan Yaşar,

Kamil Akın,

Selami Koray Keskin,

Mehmet Ali Boztaş,

Melikşah Taşkın,

Murat Nuri Demirbaş,

Ögetay Bal,

Özge Keçeci,

Rahmi Ertürk,

Ramazan Gür,

Serdar Semih Türeyen,

Tamer Dursun,

Tuğrul Öztürk,

Uğur Öcal,

Ünsal Seziş,

Vedat Akbulut,

Yasin Dükmen,

Yudum Kaşıkçı,

Yusuf Yıldırım,

Kutlay Yediel,

Fehmi Aydın,

Gürbüz Aslan,

Cihan Sevinç,

Esat Muratoğlu,