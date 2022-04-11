Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de her hafta deneme sınavları gerçekleşiyor. Cumartesi günü TYT, Pazar günü AYT sınavına giren öğrenciler deneme sınavı ile bir yandan farklı soru tarzlarıyla deneyimini arttırıyor bir yandan da sınav stresini azaltıyor.



BİR SONRAKİ SINAV 16-17 NİSAN’DA

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavlarına girmek isteyenler İzmit Belediyesi web sayfasındaki başvuru formunu doldurabiliyor. Ücretsiz YKS deneme sınavlarının üçüncüsü 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.