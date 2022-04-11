Bu kural hatası maçın tekrarını gerektirir mi?

Kocaelispor’un 2-1 kaybettiği Bursaspor maçının 69. dakikasında taç atışı ile oyunu başlatan Semih Karadeniz kendisine fırlatılan bu bardağını yerden almış ve tribüne geri göndermişti. Bunun üzerine maçın hakemi Sarper Barış Saka, Semih’e direkt kırmızı kartını çıkardı ve yeşil siyahlılar kalan süreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Semih’in kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin kural hatası yapıp yapmadığı sorgulanıyor. Semih taç atışını kullandıktan sonra oyun devam ediyor ve bu süreçte Semih, Bursa taraftarına su fırlatınca oyun duruyor. Direkt kırmızı kart gören Semih oyundan çıktıktan sonra oyun Benhur’un taç atışı ile başlıyor.

KURAL NE DİYOR?

Eğer hakem, bir oyuncunun saha dışı bir kişiye karşı oyun alanı içinde veya dışında yaptığı bir ihlal nedeni ile oyunu durdurursa, “Hakemin izni olmadan oyun alanını terk ettiği için” bir serbest vuruş verilmediği sürece, oyun “Hakem atışı” ile başlatılır.

YORUM

Semih oyun alanını terk etmese de oyun duruyor ve maç hakem atışı yerine taç atışı ile başlıyor. Bu durum skoru etkilemese de ortada bir kural hatası var ancak bu hata maç tekrarını gerektirir mi? Bu kararı TFF verecek. Kocaelispor’un konu hakkında girişim yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.