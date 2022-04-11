Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelen Kartepe, uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Nisan ayına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak ölçüldü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıklarının 9 derece ölçüldüğü Kartepe'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.