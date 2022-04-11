11 Nis 2022 - 16:38- Gündem G: 11 Nis 2022 - 16:40

Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı

Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı başladı. Zirvedeki kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelen Kartepe, uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Nisan ayına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak ölçüldü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıklarının 9 derece ölçüldüğü Kartepe'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

11 Nis 2022 - 16:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.416.349 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi mask
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi! mask
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi!
Çayhane’de buluşuyorlar mask
Çayhane’de buluşuyorlar
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun” mask
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun”
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı mask
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı
İzmit’te mehteranı rüzgârı esti mask
İzmit’te mehteranı rüzgârı esti
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL