Leyla Hanım filmi Cumhuriyet Gazetesinde tam sayfa haber oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilecek olan efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi Cumhuriyet Gazetesinde tam sayfa haber oldu. ‘Leyla Hanım beyazperdeye geliyor’ başlığıyla yayınlanan haberde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Leyla Atakan’ı canlandıran oyuncu Özge Borak ve Feridun Özbay’ı canlandıran oyuncu Devrim Nas’ın röportajı yer aldı.

HÜRRİYET, “PARTİLER ÜSTÜ BİR İSİM”

Cumhuriyet Gazetesinde tam sayfa yer alan haberde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Leyla Atakan özellikle İzmitliler için bir figürden öte partiler üstü bir kişilik. Doğrudan halkın seçimiyle belediye başkanlığına getirilen cesur adımları, kararlı duruşu ve halkı kucaklayan yaklaşımıyla unutulmayacak izler bırakan Leyla Atakan, kentimizin çok büyük bir değeri. Türkiye’nin siyasi tarihi açısından da önemli bir kilometre taşı” ifadelerini kullandı.

BORAK, “ÖNCE ABLA SONRA BAŞKAN OLMUŞ”

Tarihi proje Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı canlandıran usta oyuncu Özge Borak’ın, “Samimiyetiyle, güler yüzüyle herkesin önce ablası sonra başkanı olmuş. Nadir yakalanabilecek güzel bir özellik. Halk için her taşın altına elini koymuş diyebiliriz. Kararlı ve hedef odaklı duruşuyla kendinden emin, bir o kadar da güler yüzlü olan Leyla Atakan’ı izleyeceksiniz” şeklinde açıklamaları yer aldı.

NAS, “VEFA BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM”

Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ın yakın çalışma arkadaşı ve meclis üyesi Feridun Özbay’ı canlandıran oyuncu Devrim Nas, “Çocukluğumda İzmit’e teyzeme ve dayıma giderdik. İzmit’e gideceğimiz tatil günlerini dört gözle beklerdim. O günler hafızamda oldukça canlı. Bu işte olmamın önemli bir nedeni de çocukluğuma ve çocukluğumun İzmit’ine karşı vefa borcumu yerine getirmek” dedi.