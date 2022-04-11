Tuana Evleri 3. Etap’ta ilk daire teslim edildi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut ve yüklenici firma Haldız İnşaat’ın prestij projelerinden olan Tuana Evleri 3. Etapta konut teslimleri başladı. Şehir merkezine yakınlığı ve lokasyonu ile oldukça cazip olan Tuana Evleri 3. Etap projesinde teslimler randevu planlamasına göre yapılıyor.

TESLİMLERLE BİRLİKTE HAYAT BAŞLIYOR

Son rötuşları yapılan Tuana Evleri 3. Etap sakinleri dairelerine kavuşmaya başladı. E Blok 53 No’lu dairede hak sahibi olan Kadayıf ailesine dairesini Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan bizzat teslim etti. Daireyi ailesiyle birlikte teslim alan Kadayıf ailesi, sevincini ve memnuniyetini dile getirerek, Tuana Evleri 3. Etapta ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını söyledi.

PROJEDE 313 KONUT VE 11 İŞYERİ

Tuana Evleri 3.Etap, panoramik deniz manzarası geniş sosyal olanakları ve özgün mimarisi ile oturanlara nesiller boyu sürecek kusursuz bir yaşam sunacak. 33 bin 914 metrekare alan üzerine kurulu 6 blok ve 313 adet daireden oluşan Tuana Evleri 3. Etap’ta 11 adet işyeri de bulunuyor. Proje içerisinde 86 metrekareden 241 metrekareye kadar değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 15 farklı tip daire bulunuyor.

ZENGİN DONATI ALANLARI

Site yaşamının tüm avantajlarını yaşayacağınız Tuana Evleri 3.Etap, sunduğu ortak alanları ile hayatınıza değer katmayı amaçlıyor. Her yerde yeşilin farklı bir tonunu göreceğiniz proje içinde 2 adet sauna, 2 adet hamam, 2 adet kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu bulunuyor. Bunlara ek olarak sosyal tesis, basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası, açık hava fitness alanları, çocuk oyun alanları, 500 metre yürüyüş yolu, süs havuzları, oturma grupları ve kamelyalar projede yer alıyor. 313 konuttan oluşan Tuana Evleri 3. Etap’ta toplam 523 araçlık kapalı otopark bulunuyor.