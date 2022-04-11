Fethiye Projesinde SEDAŞ abone bağlantı çalışmasına başladı

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği projede SEDAŞ abone bağlantı çalışmalarını gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi üst yönetimi de bölgede gerçekleştirilen çalışmaları sık sık sahaya inerek yerinde kontrol ediyor.
ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE İLERLİYOR
Çalışmalar Vatandaşlarla ve esnafla istişareler gerçekleştirilerek ilerliyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri esnafı ve vatandaşı mağdur etmemek adına çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Çalışmaların kısa sürede sona ermesinin ardından Fethiye Caddesi yeni haliyle İzmitlilerin kullanımında olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.