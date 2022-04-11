11 Nis 2022 - 21:00- Gündem

TÜİK işsizlik oranı düştü diyor, ama 65 bin 683 kayıtlı işsizimiz var

TÜİK; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan ilimizde ise halen 65 bin 683 İŞKUR kayıtlısı işsiz bulunuyor

TÜİK işsizlik oranı düştü diyor, ama 65 bin 683 kayıtlı işsizimiz var mask

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

2021’DE İŞSİZLİK YÜZDE 12’LERDEYDİ

TÜİK’in geçtiğimiz yıl verileri ise şöyle; “15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi.”

ŞUBAT İŞSİZLİK VERİLERİNİN DETAYI

İşgücü 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 olarak tahmin edildi.

İŞ GÜCÜ ORANI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.
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11 Nis 2022 - 21:00 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Suriyeli - Tuuuuu ik basganida al git.pinokyo gibi hergun burnun uzuyor.yalandan dolandan bıktık uzandık sen ne yalancı bir kurumsun söylediğin açıkladığın her rakam yalan .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 22:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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