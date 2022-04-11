Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, ilçelerde yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Partinin geçtiğimiz akşamki çalışmaları Çayırova ilçesinde devam etti. İl Başkanı Mehmet Aras’a, Çayırova İlçe Başkanı Adem Yıldız ve ekibi eşlik etti. Önce halk ile iftar yemeği yiyen partililer ardından Çayırova’da halkın içine indi. Ziyaretler kapsamında 50’ye yakın kıraathane ve yüzlerce esnaf ziyaret edildi. Ziyaretler boyunca halkın gösterdiği ilgiden memnun olan Aras, “Bu ilgi yeniden Erbakan iktidarını müjdeliyor” dedi.

HAŞİM KILIÇ İDDİASI İLE İLGİLİ KONUŞTU

İl Başkanı Aras; önceki gün siyaset kulislerine bomba gibi düşen, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olacağı yönündeki söylentiler konusunda da fikrini beyan etti. Basın mensubunun bu konudaki sorusuna cevap veren Aras, “Bunlar bu gidişle Erdoğan’ı rekor oyla Cumhurbaşkanı yaparlar. İnanmazsanız işte halk burada, buyurun sorun” ifadelerini kullandı.