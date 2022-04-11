“Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin”

LÖSEV’in tedavisi tamamlanmış gençleri İzmit Çarşı’da ve Körfez Tütünçiftlik Sahil’de kamuoyu bilinçlendirme çalışması yaparak Kocaeli sakinlerini kansere karşı uyardı. Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret eden gençler Kocaeli’de keyifli bir gün geçirdi. LÖSEV olarak yaptıkları çalışmaları anlatan gençlere tedavisi tamamlanan çocukların anneleri de eşlik etti. Oğlu tam 12 yıl önce, 4 yaşındayken lösemi olan Feride Hanım Kocaeli esnafından çok güzel dönüşler aldıklarını iletti. Feride Hanım, “Oğlum Melih Emre ile 12 yıl önce kanserle tanıştık ve bu savaştan galip çıktık. Şimdi tüm çocuklarımız için halkı bilinçlendiriyor yeni Melihler olmasın diye çabalıyoruz. Kocaeli esnafı ve sakinleri çok duyarlı bizi ilgiyle dinledi. İnanıyoruz ki herkes kanserin farkında olacak ve LÖSEV’i destekleyecek” dedi.

“BİZ BÜYÜK SAVAŞIMIZI GERİDE BIRAKTIK”

LÖSEV’in Ramazan Kampanyası’na destek olmaya davet eden genç Ahmet ise, “Önce Çocuklar İyileşsin diyerek çıktığımız bu yolda biz büyük savaşımızı geride bıraktık ve savaşı devam eden minik kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık dolu bir Ramazan geçireceğimize ve önce çocuklarımızın iyileşeceğine eminiz” dedi.

Lösemili çocuklarımıza ve ailelerine bu zorlu yaşam mücadelelerinde destek olmak için siz de https://www.losev.org.tr/bagis/ramazan.html linkinden bağışlarınızı yapabilirsiniz.