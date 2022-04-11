11 Nis 2022 - 17:13- Gündem G: 11 Nis 2022 - 17:14

“Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin”

‘’Ramazan Bağışlarınızla Önce Çocuklar İyileşsin’’ diyerek çıktıkları yolda dur durak bilmeyen LÖSEV – Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gençleri bu hafta Kocaeli’deydi

“Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin” mask

LÖSEV’in tedavisi tamamlanmış gençleri İzmit Çarşı’da ve Körfez Tütünçiftlik Sahil’de kamuoyu bilinçlendirme çalışması yaparak Kocaeli sakinlerini kansere karşı uyardı. Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret eden gençler Kocaeli’de keyifli bir gün geçirdi. LÖSEV olarak yaptıkları çalışmaları anlatan gençlere tedavisi tamamlanan çocukların anneleri de eşlik etti. Oğlu tam 12 yıl önce, 4 yaşındayken lösemi olan Feride Hanım Kocaeli esnafından çok güzel dönüşler aldıklarını iletti. Feride Hanım, “Oğlum Melih Emre ile 12 yıl önce kanserle tanıştık ve bu savaştan galip çıktık. Şimdi tüm çocuklarımız için halkı bilinçlendiriyor yeni Melihler olmasın diye çabalıyoruz. Kocaeli esnafı ve sakinleri çok duyarlı bizi ilgiyle dinledi. İnanıyoruz ki herkes kanserin farkında olacak ve LÖSEV’i destekleyecek” dedi.

“BİZ BÜYÜK SAVAŞIMIZI GERİDE BIRAKTIK”

LÖSEV’in Ramazan Kampanyası’na destek olmaya davet eden genç Ahmet ise, “Önce Çocuklar İyileşsin diyerek çıktığımız bu yolda biz büyük savaşımızı geride bıraktık ve savaşı devam eden minik kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık dolu bir Ramazan geçireceğimize ve önce çocuklarımızın iyileşeceğine eminiz” dedi.
Lösemili çocuklarımıza ve ailelerine bu zorlu yaşam mücadelelerinde destek olmak için siz de https://www.losev.org.tr/bagis/ramazan.html linkinden bağışlarınızı yapabilirsiniz.

11 Nis 2022 - 17:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.416.349 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fethiye Projesinde SEDAŞ abone bağlantı çalışmasına başladı mask
Fethiye Projesinde SEDAŞ abone bağlantı çalışmasına başladı
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi mask
Çınar Akademi’de deneme sınavlarına öğrencilerden yoğun ilgi
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi! mask
Minikler Gülümse Çocuk Tiyatrosunu çok sevdi!
Çayhane’de buluşuyorlar mask
Çayhane’de buluşuyorlar
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun” mask
“En güzel alışkanlığınız KİTAP OKUMAK olsun”
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı mask
Ramazan atmosferi Hisareyn’e taşındı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL