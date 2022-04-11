11 Nis 2022 - 17:42- Gündem G: 11 Nis 2022 - 17:44

Fethiye Projesinin altyapı işini yapan kurumlardan koordinasyon toplantısı

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında altyapı çalışmalarını yürüten kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

Fethiye Projesinin altyapı işini yapan kurumlardan koordinasyon toplantısı mask

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalarda altyapı işleri de sürüyor. Altyapı çalışmalarını gerçekleştiren kurumlar Belsa Plaza 9. Katta bulunan toplantı salonunda koordinasyon toplantısı yaptı. 


KURUMLAR KATILDI

Toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Vodafone, SEDAŞ, İSU, İZGAZ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler katıldı. Koordinasyon toplantısında, gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alış verişinde bulunuldu. Projede altyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması ve bölgenin vatandaşın kullanımına açılması bekleniyor. 
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11 Nis 2022 - 17:42 - Gündem

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