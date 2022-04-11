Fethiye Projesinin altyapı işini yapan kurumlardan koordinasyon toplantısı

İzmit Belediyesinin ‘Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenme’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmalarda altyapı işleri de sürüyor. Altyapı çalışmalarını gerçekleştiren kurumlar Belsa Plaza 9. Katta bulunan toplantı salonunda koordinasyon toplantısı yaptı.
KURUMLAR KATILDI
Toplantıya İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Vodafone, SEDAŞ, İSU, İZGAZ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler katıldı. Koordinasyon toplantısında, gerçekleştirilecek çalışmalara dair fikir alış verişinde bulunuldu. Projede altyapı çalışmalarının da kısa sürede tamamlanması ve bölgenin vatandaşın kullanımına açılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.