Barbaros Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Her geçen gün nüfusu ve yapılaşması büyüyen, değişen ve gelişen Başiskele Kocaeli’nin gözde ilçelerinden olmaya devam ederken, Barbaros Mahallesi’nin uzun yıllardır kullanılan alt yapısı geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmişti. Yenilenen alt yapı sonrası zemin ve hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle Barbaros Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları süratle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Eyüp Sultan Caddesi’nde çalışmalara başlayan ekipler, caddenin baştan sona kadar üst yapısını yenilemek ve yolu yeniden konforlu hale getirebilmek için eski asfaltı kazımaya başladılar. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından bizzat takip ettiği çalışmalar neticesinde mahallenin tüm bozuk olan yolları en kısa sürede sıcak asfaltla kaplanacak.

PRESTİJLİ CADDELER KAZANDIRILACAK

Uzun yıllardır kullanılan içme suyu ve kanalizasyon alt yapısı İSU tarafından tamamen yenilenen Barbaros Mahallesi’nde, SEDAŞ’ın da elektrik hatlarını ana caddelerde yer altına almasıyla alt yapı sorunu büyük ölçüde giderilirken üst yapı çalışmalarıyla da yollar konfor kazanacak. Sıcak asfalt serimiyle baştan sona yenilecek yollar yeniden konforlu ve hale gelecek; estetik ve modern sokak aydınlatma direkleriyle yollar aydınlatılarak ilçeye yeni prestijli caddeler kazandırılacak.