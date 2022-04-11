AKP’li Yılmaz AYM’yi ihanetle suçladı

Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu din dersi ile ilgili “Hak ihlali” kararı vermesine AKP Kocaeli Milletvekili ve RP'li Şevki Yılmaz'ın oğlu Mehmet Akif Yılmaz çok sert tepki gösterdi. AYM'yi ihanetle suçlayan AKP'li vekil “Müslümanlıkla yoğrulan yurdumda İslam'ın öğretilmesini ‘insan hakkı ihlali' olarak yaftalamak, en büyük ihanetlerden biridir. Bu ihanete Aziz Milletimiz asla izin vermez. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun” dedi.
8 YIL ÖNCE KARARA BAĞLANMIŞTI
AYM, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce yapılan başvuruyu kararı bağlamış ve ‘Hak ihlali' olduğuna hükmetmişti. AKP'li Yılmaz, “Adı ‘barış' olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce dinimiz İslam'ın okullarımızda neslimize öğretilmesi ‘insan hakları ihlali' imiş. Anayasa Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun. İslam diyarı Türkiye'mizin Anayasa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar olamadı. 300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen, 40 yıldır PKK terör örgütünü silahlarıyla besleyen Avrupa'nın ‘sarı saçlı mavi gözlü insan hakları' yalanına boyun eğdiler.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.