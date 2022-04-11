11 Nis 2022 - 20:56- Gündem G: 11 Nis 2022 - 21:01

Karadeniz'de deprem! Kocaeli'de de hissedildi

Karadeniz'de saat 20.38'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kocaeli, İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
Karadeniz'de deprem! Kocaeli'de de hissedildi mask
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem Kocaeli, İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
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11 Nis 2022 - 20:56 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Jeol.müh. Behzat G. - Karadeniz'in içinde bulunan faylar Türkiye 'de yapılan fay haritalarında işaretlidir. ABD kaynaklı bir derginin, Mayıs-2001 y ilk sayısında, Şile civarında mg:7.5' lik deprem noktası işaretlidir. 1968 y Amasra/Bartın 'da mg:6.8'lik deprem oldu, bolgemiz aktiftir. Bu fay hattı, Kocaeli 'nin Karadeniz kıyısına 10 km uzakta ve paralel uzandığı MTA Fay haritasında çizilidir. Deprem seminer kitaplarında ve sunumlarda gösterilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Nisan 21:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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