Karadeniz'de deprem! Kocaeli'de de hissedildi

Jeol.müh. Behzat G. - Karadeniz'in içinde bulunan faylar Türkiye 'de yapılan fay haritalarında işaretlidir. ABD kaynaklı bir derginin, Mayıs-2001 y ilk sayısında, Şile civarında mg:7.5' lik deprem noktası işaretlidir. 1968 y Amasra/Bartın 'da mg:6.8'lik deprem oldu, bolgemiz aktiftir. Bu fay hattı, Kocaeli 'nin Karadeniz kıyısına 10 km uzakta ve paralel uzandığı MTA Fay haritasında çizilidir. Deprem seminer kitaplarında ve sunumlarda gösterilir.