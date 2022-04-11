11 Nis 2022 - 21:00- Gündem G: 11 Nis 2022 - 21:02

Coronada son durum belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Nisan 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Coronada son durum belli oldu mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Nisan’a ait verilere göre, 182 bin 216 test yapıldı. Güncel verilere göre, 6 bin 893 yeni vaka tespit edilirken 28 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 11 bin 207 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Nisan verilerine göre, dün 172 bin 461 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 609 vaka tespit edilirken, 32 kişi hayatını kaybetmiş ve 7 bin 315 kişi sağlığına kavuşmuştu.

11 Nis 2022 - 21:00 - Gündem

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