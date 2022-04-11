D-100’de otomobil bariyere çarptı

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ercan P. yönetimindeki 67 ND 299 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, bulunduğu istikamette ters dönerek bariyerin üzerine çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan P. ve eşi Sedef P., itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.