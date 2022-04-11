D-100’de otomobil bariyere çarptı

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ercan P. yönetimindeki 67 ND 299 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil, bulunduğu istikamette ters dönerek bariyerin üzerine çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçta sıkışan Ercan P. ve eşi Sedef P., itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber albümü için resme tıklayın
# kocaeli haber, Kocaeli, Kocaeli haberleri, kocaeli flas haber, kocaeli manset, son dakika haberleri, Kocaeli Gazete, Gölcük, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, Başiskele, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, İzmit, kocaeli gazeteleri, kocaeli guncel haberler, Çayırova, Darıca, , kocaeli manset-haber, Kartepe, Dilovası, Gebze, Körfez, tarafından, sağlık
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.