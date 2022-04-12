Gökhan Özdemir: Önümüz çok açık

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nda olağan genel kurul bu pazar Ankara’da gerçekleşecek. Mevcut başkan Gökhan Özdemir ile Burhan Kurtuluş adaylıklarını açıklamıştı. Kulüplerle İzmit Ramada Otel’de bir araya gelen Özdemir, buzda altın bir çağ yaşadıklarının altını çizdi ve önemli açıklamalar yaptı.

YENİ FURKAN AKAR’LAR YOLDA

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli’deki buz sporları kulüpleri ile iftarda bir araya geldi. Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken ve Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan’ın da yer aldı buluşmada son 4 yıllık süreçte buz pateni tarihinin en parlak dönemini geçirdiklerini ifade eden Özdemir, pazar günkü seçimlerin hayırlar getirmesini diledi. Özdemir öte yandan yeni Furkan Akar’ların geleceğini de müjdeledi.

ÇOK ÖZEL BİR BAŞARI

Doğru bir politika ile buz sporlarına hizmet ettiklerinin altını çizen Özdemir, Furkan Akar’ın büyük bir başarıya imza attığını belirterek şu şekilde konuştu: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları 6'ncısı milli sürat patenci Furkan Akar'ın Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Dünya Şampiyonası'nda da 6'ncı olması, Türkiye'nin bu branştaki yükselişini ortaya koydu. Olimpiyat altıncısı olmak çok özel bir durum, büyük başarı.

DOĞRU YOLDAYIZ

Furkan Akar, Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye adına bu branşta ilk defa Final A'da yarışma başarısı gösterdi ve 1500 metre finalinde 2.17.456'lık derecesiyle dünya 6'ncısı oldu. Dünya Şampiyonası'nda aldığımız başarı da bunun tescili. Demek ki doğru yoldayız.

HOCAMIZIN TALİMATLARINA GÖRE HAREKET ETTİK

Göreve gelmemizin dördüncü ayından sonra yabancı hoca eşliğinde üniversitelerin, özellikle Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sisteminin de desteğini alarak belli program çerçevesinde çalıştık. Bu programı hiç aksatmadık, yurt içi ve yurt dışı kamplarla destekledik. Hocalarımızın talimatları neyse, ona göre hareket ettik. Kurduğumuz 5-6 kişilik kadroya özel eğitim verdik. Aslında hedefimiz olimpiyatlara katılabilmekti. Katılabilmek de bizim için bir ilkti. Bunun için mücadele ettik.

BİZİ ÇOK MUTLU EDİYORLAR

Çocuklarımız çok çalışarak ve işin içine bilimi de katarak bu noktaya geldiler. Olimpiyatlara gideceğimize inanıyordum. Katılma hedefini gerçekleştirdik, üzerine de altıncılık geldi. Çocuklarımızın başarısı kesinlikle tesadüf değil. Çalışmaların karşılığını hem biz hem onlar alıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor.

HEDEFİMİZ

2026 hedefi, artık olimpiyatlarda madalya hedefi. Buz dansında geçmiş iki dönemde de olimpiyatlarda vardık. Ondan önceki dönem tek kadınlarda olimpiyatlardaydık. Olimpiyata hep sporcu verdik. Artık kısa kulvar, buz dansı ve figürde olimpiyatlara takım halinde katılacağız. Artık 2026'da hedefimiz olimpiyatlara katılmak değil, tüm branşlarımızla takım halinde orada ülkemizi temsil etmek.

IOC ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Buz pateniyle ilgili Türkiye, dünyada varlığını tescil etti. Dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de 2026'ya hazırlanmamız için üzerlerine düşeni yapmaya, ne isteğimiz varsa oturup konuşmaya hazır olduklarını beyan etti. Artık sporcularımız olimpiyatlarda yer aldı ve bundan sonra da yer alacaklarına herkes inanıyor.

BİZİM İÇİN GURUR

Olimpiyatlardan sonra IOC’den bana mesaj attılar. Mesajında, 'Siz, Türkiye'de 10 yıllık geçmişi olan bu sporda ülke olarak dünya tarihine imza attınız.' denildi. Türkiye olarak önemli başarıya imza attığımızı, dünyada bu sistemi yöneten kişi tescil etti. Bu, bizim için önemli bir gururdur.

GELİYORUZ

Kısa kulvar sürat pateni ekibimiz, olimpik kadromuz çok genç. İki olimpiyat daha görebilirler. Ancak onlardan bir jenerasyon küçükler, ağabeylerini bu şekilde başarılarla görerek çok etkilendi. Dolayısıyla altyapımız da kuvvetli geliyor. Biraz tesis desteği, tesislerdeki sistem desteği, federasyonumuzun desteğiyle bu çocuklar çok kısa sürede ağabeylerine yetişecek. Hatta onlarla yarışabilecek düzeye gelecekler. Aşağıdan çok başarılı, çok sıkı çocuklar geliyor. Önce onları Avrupa'da tecrübe sahibi yapacağız, daha sonra da dünyada platformlara çıkaracağız.