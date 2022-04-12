12 Nis 2022 - 10:12- Spor G: 12 Nis 2022 - 10:14

Serkan Özbalta kariyerine Süper Lig’de devam etmek istiyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Serkan Özbalta kariyerine Süper Lig’de devam etmek istiyor mask

Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Yeni çalıştırıcı için ilk aday Serkan Özbalta’ydı. Ancak Özbalta kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediğini belirtti. Öte yandan Özbalta aynı sezonda iki farklı takımda çalıştığı için bu sezon için yeni bir sözleşme yapması da mümkün değildi.

HAKLARI DA KALMADI

Özbalta’nın UEFA A diploması bulunuyor. Genç teknik adamın ekibinde yer alan Cevdet Göç’ün UEFA Pro Lisansı bulunuyor ve Göç’ün bu lisansı ile anlaşma yapılıyor. Serkan Özbalta ise UEFA A diploması ile “Yardımcı antrenör” anlaşması yapıyor ve kulübede yer alabiliyor. Özbalta hem Manisa hem de Altay takımlarında bu anlaşmaları yaptı ve haliyle bu sezon farklı bir takımda çalışması adına hakları bitti.

12 Nis 2022 - 10:12 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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