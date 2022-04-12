Serkan Özbalta kariyerine Süper Lig’de devam etmek istiyor

Kocaelispor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Yeni çalıştırıcı için ilk aday Serkan Özbalta’ydı. Ancak Özbalta kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediğini belirtti. Öte yandan Özbalta aynı sezonda iki farklı takımda çalıştığı için bu sezon için yeni bir sözleşme yapması da mümkün değildi.
HAKLARI DA KALMADI
Özbalta’nın UEFA A diploması bulunuyor. Genç teknik adamın ekibinde yer alan Cevdet Göç’ün UEFA Pro Lisansı bulunuyor ve Göç’ün bu lisansı ile anlaşma yapılıyor. Serkan Özbalta ise UEFA A diploması ile “Yardımcı antrenör” anlaşması yapıyor ve kulübede yer alabiliyor. Özbalta hem Manisa hem de Altay takımlarında bu anlaşmaları yaptı ve haliyle bu sezon farklı bir takımda çalışması adına hakları bitti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.