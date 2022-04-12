Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun yağdırdılar

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokak üzerine gelen kimliği belirsiz şahıslar, bir süre beklemeye başladı. Şahıslardan biri, evinden çıkan Özcan A.'ya (53) kurşun yağdırdı. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Özcan A. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 5 kovan bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.