Kapısında bekleyip evinden çıkarken kurşun yağdırdılar

Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokak üzerine gelen kimliği belirsiz şahıslar, bir süre beklemeye başladı. Şahıslardan biri, evinden çıkan Özcan A.'ya (53) kurşun yağdırdı. Bacaklarına 2 kurşun isabet eden Özcan A. yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 5 kovan bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.