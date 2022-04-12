Başiskele’de ittifak iftarda buluştu



CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman’ın daveti üzerine düzenlenen iftar yemeğinde, Başiskele’de örgütlü olup her geçen gün büyüyen muhalefet cephesini oluşturan parti örgütleri ve millet ittifakının meclis üyeleri buluştu. İyi Parti İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ethem Karataş, Deva Partisi İlçe Başkanı Görkem Bora Taner ve muhalefet partilerinin belediye meclis üyeleri Emine Özkar, Mustafa Gürsoy, Zeki Karataş, Kadir Öztonga, Sedat Acar ile partilerin yönetim kurulu üyelerinin katıldığı iftarda yenen yemek sonrası sıcak geçen sohbette ittifakın temsilcileri birbirlerini yakından tanıma ve siyaset üzerine fikir alış verişimde bulunma fırsatı buldu.

İlçe örgütlerinin bir arada çalışabilmesi adına bu koordinasyon toplantılarının süreceği, genel seçimlere dair ortak hedeflerin yanısıra kente dair çok sayıda proje ve önerinin de ortaya konulacağı bildirildi.