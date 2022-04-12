12 Nis 2022 - 11:21- Gündem G: 12 Nis 2022 - 11:24

Saha işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Saha işleri yaptırılacak

12 Nis 2022 - 11:21 - Gündem

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