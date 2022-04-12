KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ’’Esnaf güçlü olursa ekonomi de güçlü olur’’

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, KESOB’a bağlı oda başkanlarını iftarda ağırladı. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Servis Araçları Odası Başkanı Şenol İkizek, Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı, Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay, Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Orhan Arguner, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mehmet Eken ve Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel katılım sağladı.

“EKONOMİNİN KALBİ ESNAFLARDA ATAR”

İftar programına ev sahipliği yapan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı;’’ Davetimizi kırmayarak iftar soframızda misafirimiz olan, başta Kadir Durmuş başkanım olmak üzere tüm oda başkanlarımıza katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan Ayı’nda ve bu güzel iftar soframızda sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. KESOB’a bağlı odalarda yapılan seçimlerde, yeni seçilen ve güven tazeleyen tüm oda başkanlarımı kutlar, yapılan seçimler in KESOB ve Kocaeli adına hayırlı olmasını dilerim. Seçilen tüm oda başkanlarımızın görevlerini layığı ile yapacağından hiç şüphem yok ve hepinize başarılar diliyorum. Esnaf odaları; ticaretin kalbi olan esnaflarımızın sorunları noktasında onların daima yanında durmakta ve ticaretin yapı taşlarından biri olan esnaflığı korumaya yönelik çalışmalarından dolayı, çok önemli bir görevi de yerine getirmektedirler. Ekonominin kalbi esnaflarda atar. Esnafımız ne kadar güçlü olursa, ekonomimiz de o kadar güçlü olur. Kocaeli’nde bulunan bütün odaların birbiri ile yakın temas halinde olup her probleminortak akılla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu noktada KOTO’ya aday olarak, tüm odalar ile sürekli iş birliği ve ortak projelerle birlikte, Kocaeli ticaretine güzel hizmetler yapmayı hedefliyorum. ‘’ ifadelerine yer verdi.

“ADAYLIK SÜRECİNDE BAŞARILAR DİLERİM”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ise; ‘’ Bizleri bu güzel iftar sonrasında buluşturan KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya şahsım ve tüm oda başkanlarımız adına teşekkür ediyorum. Görevlerine yeni seçilen ve güven tazeleyen oda başkanlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Odalarımızın her sıkıntısında daima onların yanındayız ve dertlerine ortak olmaya devam ediyoruz. Oda seçimlerden sonra bizleri ziyaret ederek başarılar dileyen ve bu güzel iftar sofrasına davetleri ile her zaman Esnaf Odaları’nın yanında olan, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya ilgilerinden dolayı tekrardan çok teşekkür eder, adaylık sürecinde de başarılar dilerim.’’ açıklamalarında bulundu.