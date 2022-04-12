12 Nis 2022 - 11:44- Sağlık G: 12 Nis 2022 - 11:48

Alemdar Vergi Dairesi Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti

İzmit Alemdar Vergi Dairesi, Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret etti.
Alemdar Vergi Dairesi Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti mask

İzmit Alemdar Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Enver Güler, Müdür Yardımcısı Nayim Şenol ve Gelir Uzmanı Pınar Özdemir tarafından gerçekleştirilen ziyarette konuklar, Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm tarafından ağırlandı.

Bir dönem Kocaeli vergi rekortmeni olan Kemalettin Akkurt, Atakent Sağlık Grubu’nun yeni dönem faaliyetleri ile Atakent Cihan Hastanesi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Atakent Sağlık Grubu’nun kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumundaki özenine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Akkurt Grup çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Kemalettin Akkurt, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Misafirperverliklerinde dolayı hastane yöneticilerine teşekkür eder konuklar, Atakent Sağlık Grubu’nun yakaladığı ivmenin devam etmesi temennisinde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı.

12 Nis 2022 - 11:44 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.441.902 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alemdar Vergi Dairesi Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti mask
Alemdar Vergi Dairesi Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara dikkat mask
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara dikkat
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara dikkat mask
Uzmanlar uyarıyor: Ramazan’da bu detaylara dikkat
Obezite genel sağlığı tehdit ediyor! mask
Obezite genel sağlığı tehdit ediyor!
Kanser hakkında doğru sanılan 8 yanlış! mask
Kanser hakkında doğru sanılan 8 yanlış!
CHP Gençliği, gençlerin iftarına konuk oluyor mask
CHP Gençliği, gençlerin iftarına konuk oluyor
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL