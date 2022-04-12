Alemdar Vergi Dairesi Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti

İzmit Alemdar Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Enver Güler, Müdür Yardımcısı Nayim Şenol ve Gelir Uzmanı Pınar Özdemir tarafından gerçekleştirilen ziyarette konuklar, Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, Genel Müdürü Latif Sezgin ve Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm tarafından ağırlandı.
Bir dönem Kocaeli vergi rekortmeni olan Kemalettin Akkurt, Atakent Sağlık Grubu’nun yeni dönem faaliyetleri ile Atakent Cihan Hastanesi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Atakent Sağlık Grubu’nun kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumundaki özenine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Akkurt Grup çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Kemalettin Akkurt, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Misafirperverliklerinde dolayı hastane yöneticilerine teşekkür eder konuklar, Atakent Sağlık Grubu’nun yakaladığı ivmenin devam etmesi temennisinde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.