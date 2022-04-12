Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt, Fast Company ‘Sürdürülebilirlik Liderleri’ arasında yer aldı

Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt, Fast Company dergisi tarafından düzenlenen, iş dünyası liderlerinin yer aldığı zirvede ‘Sürdürülebilirlik Liderleri ilk 50 ismi’ arasında listelendi. Bozkurt, ödül konuşmasında sürdürülebilirlik konularının yönetiminde, çimento sektörünün geçmişinin izlerini silinmesine ve gelecekte var olmanın önemine vurgu yaptı.
“Kurumsal sürdürülebilirliği iyi yöneten firmalar, gelecekte güçlü bir şekilde ayakta kalırken, iyi yönetemeyenler ise yasal mevzuatlara uyum sağlayamadıkları için, sosyal baskılar sebebiyle kendiliğinden isimlerini sektörün gerisinde veya dışında bulacaklardır” ifadelerini kullanan Gökhan Bozkurt, Nuh Çimento olarak düşük karbon stratejileri ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla yola devam ettiklerini, sürdürülebilirlik yönetiminin çevresel açıdan olduğu kadar, ekonomik olarak ayakta durabilmenin de olmazsa olmazı haline geldiğini ifade etti.
Sürdürülebilirlik stratejilerini, ‘Yeşil Üretim, Yeşil Yakıt, Yeşil Elektrik ve Verimlilik’ olmak üzere 4 temel unsur üzerinde kurguladıklarını belirten CEO Gökhan Bozkurt, daha yaşanabilir bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması ümidiyle değerlendirmelerini yaparak, ödüle layık gören tüm jüri ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.