Bizim çocukların rakibi Menemenspor

Son haftalardaki belirgin çıkışı ile dikkat çeken, son maçında Bandırmaspor’u sahasında 6-0 mağlup ederek puanını 45’e çıkaran Kocaelispor U-19 takımı bugün (Çarşamba) Menemenspor’a konuk olacak. Sarı kart cezalısı Berat’ın forma giyemeyeceği maç Menemen Kesik Sahası’nda saat 12.00’de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Sinem yönetecek, yardımcıları Aynur Akgül ve Yeşim Sur olacak. Kocaelispor Elit U-19 takımı bu sezon 24 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi ile topladığı 45 puanla 3. Iradaki Erzurumspor ile aynı puanda yer alıyor. Menemenspor ise 24 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 14 yenilgi sonrası topladığı 19 puanla 17. sırada bulunuyor.