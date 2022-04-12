12 Nis 2022 - 12:06- Asayiş G: 12 Nis 2022 - 12:13

Üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

Dilovası'nda bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı. Yaralıya, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri müdahale etti.
Üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı mask

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.

12 Nis 2022 - 12:06 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.441.902 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu mask
İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu raporu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu mask
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Binnaz Günaydın ailesinin izini Müge Anlı ile sürüyor mask
Binnaz Günaydın ailesinin izini Müge Anlı ile sürüyor
Parke taşı ile camı kırdı 250 bin TL’lik saat çaldı mask
Parke taşı ile camı kırdı 250 bin TL’lik saat çaldı
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı mask
'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü: 3 gözaltı
Kumar oynarken suç üstü yakalandılar mask
Kumar oynarken suç üstü yakalandılar
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL