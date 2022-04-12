Üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.