Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.
12 Nis 2022 - 12:06- Asayiş Güncelleme: 12 Nis 2022 - 12:13
Üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı
Dilovası'nda bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı. Yaralıya, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri müdahale etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.