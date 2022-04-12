Life Express’ten kamuoyuna açıklama

Life Express Firma Ortağı Ufuk Aydın son günlerde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı. Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:" Life Express Fitness Club markamız ile uzun zamandır Kocaeli'de çeşitli şubelerimizde sizlere spor salonu hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetimiz yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Dolphin Alışveriş Merkezi’nde bulunan şubemiz ile de devam ettirilecektir.

Yeni şubemizin açılışına sayılı günler kala, yerel bir internet haber sitesinin kötü niyetli bir şekilde 29.03.2022 ve 08.04.2022 tarihinde yayınladığı haberler gerçeklerden tamamen uzak olup, hizmet verdiğimiz süre boyunca ne işletmemiz ne de çalışanlarımız yargı mercileri önünde söz konusu iddiaların odağı olmamışlardır. Yürütülen hizmetlerin tamamını toplumsal ahlak ve yasalarla belirlenen kurallara uygun bir şekilde ifa eden çalışanlarımıza karşı ileri sürülen asılsız iddialara sessiz kalabilmemiz mümkün değildir. Konu hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliklerine gerekli şikayet ve müracaatlar yapılmış olup gerekli tüm yasal yolların kullanılacağını bildiriyoruz. Yeni şube açılışımızı hedef alan çirkin iddiaları kamuoyunun dikkate almamasını dileyerek, konu hakkında yaşanacak olan gelişmeleri dürüst haber yapan medya kanalları üzerinden sizlere duyuracağımızı bildiriyoruz.”