Çıraklıkla adım attığı mesleğine 60 yıldır devam ediyor

İzmit'te 60 yıldır berberlik yapan Kerim Tüfeksever (67), mesleğine 7 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı. Çıraklık döneminin ardından ustalığa adım atan Tüfeksever, kendisine 40 yıl önce dükkan açtı. Sabahın erken saatlerinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında müşterilerini ağırlayan Tüfeksever, mesleğini ilk günkü heyecanıyla icra ediyor.

"BERBERLİK BABA MESLEĞİM"

Mesleğini severek yaptığını belirten Kerim Tüfeksever, "60 senedir bu mesleği icra ediyorum. 40 senedir bu dükkanda çalışıyorum. Bu benim baba mesleğim, bu işe 7 yaşında babamın yanında başladım. Hala devam ediyorum ve devam etmeye niyetim var. Bir sürü çırağım oldu. Bazıları bu mesleği yapmaya devam ediyor, bazıları da fabrikalara gitti. Mesleğimi seviyorum. 40 yıldır bu 5 metrekarelik dükkanda mesleğimi icra ediyorum" dedi.

"BU DÜKKAN SAYESİNDE 3 ÇOCUĞUMU BÜYÜTTÜM"

Gücü yettiğince mesleğini yapmak istediğini söyleyen Tüfeksever, "Bu mesleği her gence tavsiye ederim. Çok kibar, hafif ve nezih bir meslek. Herkesten bir şey dinleyip öğreniyorsunuz. İnsanlarla dertleşip sohbet edebiliyorsunuz. Müşterinizle tıpkı aile dostu oluyorsunuz. Şu anda az çırak var, mesleğe talep yok. Yeni nesilden çırak yetişmiyor. 60 sene içerisinde 20 çırak yetiştirdim. Hepsi hala gelip elimi öpüyor ve bana dua ediyor. Bu mekan küçük ama buradan çok memnunum. Bu dükkan sayesinde 3 çocuğumu büyüttüm. Elim ayağım tuttuğu müddetçe bu mesleğe devam edeceğim. 80 yaşına kadar çalışma niyetim var" şeklinde konuştu.