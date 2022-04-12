Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Bir süredir kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren Prof. Dr. Zekeriya Beyaz 84 yaşında yaşamını yitirdi. Beyaz’ın cenazesi 13 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip İstanbul Esenler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak…

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 yılında Gaziantep’te doğdu. Evli olan Zekeriya Beyaz’ın 5 çocuğu bulunuyor.

Din sosyolojisi profesörü unvanının yanı sıra imam, vaiz ve yazar da olan Zekeriya Beyaz ilk tahsilini Gaziantep’te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.

İlk memurluk görevine 1963 yılında başlayan Zekeriya Beyaz, Nizip Ulu Camii’nde İmam Hatip olarak görev yaptı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

14 yıl boyunca imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yapan Beyaz, 3 Mart 1977’de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan istifa etti.

İstifasının ardından yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle 1985 yılında Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu.