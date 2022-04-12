Safiport’un 431 milyon TL’lik projesi halka sorulacak!

Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 431 milyon lira bedelli Rıhtım, Dip Tarama, Granüler ve Kimyasal Depolama Tankı İlavesi Projesi için ÇED süreci başlatıldı. Söz konusu proje kapsamında E-rıhtım önündeki 3 adet dolfenin açısının değiştirilerek E-rıhtım alanından 1473 metrekarelik alan iptal edilecek. Toplamda 7 adet dolfen ile 15 bin 389 metrekarelik rıhtım alanın yapılması, 890 bin 850 metreküp dip tarama faaliyetlerinin yapılması, toplamda 10 adet 86 bin 570 metreküp hacme sahip granüler depolama tankı (kimyasal madde içermeyen sadece hububat depolanması (tahıl, arpa vs.) amaçlı) ilavesi, toplamda 81 adet 133 bin 900 metreküp hacme sahip kimyasal depolama tankı ilavesi (sıvı kimyasallar) yapılmasının planlandığı bilgisi yayınlanan dosyada yer aldı.

“YATIRIM KEYFİ DEĞİL”

2007 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkerler Ortak Girişim Grubu’na TCDD Derince Liman İşletme Müdürlüğü tarafından 36 yıllık işletme hakkı devrinin onaylandığı bilgisine yer verilen dosyada “Proje alanında mevcutta yer alan özelleştirme öncesinde inşa edilmiş olan 3 adet dolfenin konumu TCCD’ye ait onaylı imar planı ile uyumlu olmadığından imar planında revizyona gidilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle Safi Portun revize imar planı 3 adet dolfenin açısının değiştirilmesi, 1473 metrekarelik alanın iptal edilmesi ile operasyonel olarak ihtiyaç duyulmasından dolayı E rıhtımın 15 bin 389 metrekare liman alanı (rıhtım alanı) olarak yapılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Safiport tarafından yapılan açıklamada söz konusu yatırımın keyfi değil, sözleşme yükümlülüklerine uygun olması gerektiği için yapılacağı vurgulandı.

“VAHŞİ PROJEYLE KARŞILAMAKTA”

Söz konusu projenin ÇED süreci için halkım katılım toplantısı 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Derince 60 Evler Sahili’nde bulunan Yelken Kafe Tesisleri’nde yapılacak. Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği toplantı öncesi yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Şehrimiz ağır ekolojik yıkım altında değilmiş gibi her geçen gün bir başka vahşi projeyle karşılaşmaktadır. Derince Safiport Limanı, denimizde bugüne dek onbinlerce dönüm dolgu ve dip tarama yapmamış gibi şimdi de denizde yaklaşık 900bin metreküp dip tarama, 16 bin metrekare dolgu ile karada 47 tane daha ilave depolama tankı yapmak istiyor.

“BİZLERİ YÖNETENLERİN TEMEL GÖREVİ”

Bizler sanayinin çevresel etkilerini birebir, üstelik çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Şehrimizde neredeyse her evde her yaştan kanser başta olmak üzere türlü çeşit hastalıkla boğuşan bir hasta var. Denizimizde bu durumda, müsilajla, tıpkı bizim gibi ölmek üzere hasta olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Marmara Denizi ve Adalar’ın Özel Çevre Koruma Bölgesi kararı varken böylesi bir proje çelişki yaratmaktadır. Bizi yönetenlerin bunun gibi projelere bugün alacakları kararlar, şehrimizin dahası ekolojinin kaderini belirleyecek kararlardır. Yasalarımız son derece açıktır, deniz, göl ve yeşil alanlar halka aittir ve çevreyi korumak bizler kadar bizleri yönetenlerin temel görevidir.

“HEMŞERİLERİMİZİN SESİ OLACAĞIZ”

Bu projeye evet demek nesillerimize, dahası insanlığa karşı işlenecek bir ekolojik suç, ihanet olacaktır. Şehrimizi yönetenler derhal sorumluluk almalı, henüz bu aşamada projeye hayır demelidir. Projenin ÇED Halkın Katılımı Toplantısı 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10:00’da 60 Evler Sahili Yelken Kafe Tesisleri’nde yapılacak. Biz dernek olarak bu toplantıda olacağız. Ağzı olup dili olmayan, topraktaki nebatinin, böceğin, denizdeki balığın, gökteki martının sesi, her yaştan türlü hastalıkla boğuşan hemşerilerimizin sesi olacağız. Tüm hemşeri, STK, muhtar ve siyasilerimizi yapılacak bu toplantıya katılmaya, hazırladığımız itiraz dilekçesine imzacı olmaya davet ediyoruz.”