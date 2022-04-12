Alkol ruhsatı Ramazan sonrasına bırakıldı

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.

RUHSAT MESELESİ YİNE MECLİSTE

Mecliste toplantısının ilk görüşülen maddesinde alkol ruhsatları yeniden gündeme alındı. Söz konusu madde kapsamında 41 Burda AVM ’de açılması planlanan fakat ruhsat engeline takılan ve Tramvay Projesi kapsamında mekanları yıkılan iki esnaf için de ruhsat konusu toplantıda görüşüldü. Söz konusu ruhsatlar nedeni ile bir AKP’li meclis üyesi istifa etmiş grup başkan vekili ise görevinden alınmıştı.

SONRAKİ TOPLANTIYA KALDI

Alkol maddesi ile ilgili söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir kaç gündür bu konu üzerinden kirli ve meclisimizi rencide edecek anlamsız yorumlar ve haberler var. Tüm İzmit bu konunun nerden çıktığını biliyor. Bunu çirkin tarafa çekiştirmek ve yorumlamak hoş olmadı. Sizden ricam bunu ramazan sonrası meclis toplantısına alınmasını rica ediyorum. Bu vesile ile bu maddenin bir sonraki meclis toplantısına alınmasını rica edeceğim. Bu mecliste görüşülsün kararı alınırsa bu mecliste görüşeceğiz” ifadelerini kullandı

“VERİLEN SÖZDEN HABERİM YOK”

Madde ile ilgili söz alan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, “Bununla alakalı bir yerle alakalı mahkeme kararı var. Mahkeme kararına istinaden oylamak zorundayız. Diğer yerleri de istediğiniz zaman gündeme getirirsiniz” dedi. Tekrar söz alan Hürriyet, “3 ayrı yer vardı. 2 yere sizin partililerinizin sözleri vardı. vardı. Bölmemiz mümkün değil” dedi. Tutuş ise “iş yeri sahiplerine verilen sözlerden haberim yok” dedi. Söz konusu madde oy birliği ile ramazan sonrası meclisine kaldı.