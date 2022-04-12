12 Nis 2022 - 15:44- Gündem G: 12 Nis 2022 - 15:47

Encümende yine CHP yok

İzmit Belediyesi meclis toplantısında yapılan encümen seçimleri sonrası 3 kişilik encümene 3 Cumhur İttifakı meclis üyesi seçildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.

SEÇİMLER YAPILDI

İzmit Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında komisyon seçimlerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Cumhur İttifakı, komisyonların 5 kişiden oluşmasını talep ederken MHP’nin komisyonlarda olan hakkının ise AKP listesinden kullanılarak temsil edilmesini istedi. Cumhur ittifakının talebine göre MHP’nin hakkı AKP’ye verilerek 3 AKP 2 CHP’li temsil olunmasını istedi. Buna karşılık İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise MHP’nin temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek MHP’nin hakkının AKP’ye verilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle komisyon seçimleri gerçekleşememişti.

ENCÜMEN’DE CHP YOK

Aradan geçen bir senenin ardından komisyon seçimleri bir kez daha görüşüldü. Mecliste ilk olarak encümen seçimleri gerçekleşti.  Encümen seçimleri için CHP Grubu; Mehmet Baştan, Ünal Özmural, Yaşar Kardaş’ı, AKP grubu ise; Fatih Özcan, Aysel Demirtaş ve Engin Duymaz’ı önerdi. Yapılan kapalı oylama sonrası Fatih Özcan 18, Aysel Demirdaş 19, Engin Duymaz 18 oy aldı.  CHP’nin adayları Mehmet Baştan 16, Ünal Özmural 16 ve Yaşar Kardaş ise 16 oy aldı. Seçimler sonrası 3 kişilik encümenin tamamı Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden seçildi.

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12 Nis 2022 - 15:44 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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