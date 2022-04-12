12 Nis 2022 - 15:57- Gündem G: 12 Nis 2022 - 15:59

Komisyon üyelerini seçti

İzmit Belediyesi meclis toplantısında yapılan seçimler sonrası 7 addet komisyon kuruldu. Bir yıl görev yapacak komisyona komisyon üyesi seçimleri yapıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Komisyon üyelerini seçti mask

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.

SEÇİMLER YAPILDI

İzmit Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında komisyon seçimlerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Cumhur İttifakı, komisyonların 5 kişiden oluşmasını talep ederken MHP’nin komisyonlarda olan hakkının ise AKP listesinden kullanılarak temsil edilmesini istedi. Cumhur ittifakının talebine göre MHP’nin hakkı AKP’ye verilerek 3 AKP 2 CHP’li temsil olunmasını istedi. Buna karşılık İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise MHP’nin temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek MHP’nin hakkının AKP’ye verilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle komisyon seçimleri gerçekleşememişti.

Bu ay yapılan seçimler sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Açık oylama usulü yapılan komisyon seçimlerinde sonrası seçilen üyeler şu şekilde:

PLAN VE BÜTÇE

Dilek Yalçın, Tuncay Aşkın, Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş, İlker Kazan,

İMAR KOMİSYONU

Ünal Özmural, Arsal Arısal, Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Vedat Yoldaş

KIRSAL HİZMETLER

Süleyman Şen, Halil İnciel, Şener İnce, Çağlayan Duman, İlker Kazan,

EĞİTİM SPOR KOMİSYONU

Ertuğrul Malkoç, Mehmet Baştürk, İlker Kazan, Nevin Serra Demirkol, Hüseyin Alyüz

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Çetin Sarıca, Süleyman Şen, Ayhan Arpacı, Nazmi Açıkgöz, Mehmet Çetin,

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYONU

Yaşar Kardaş, Ertuğrul Malkoç, Fikret Hocaoğlu, Ayhan Arpacı, Ersin Alparslan

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Tuncay Aşkın, Devrim Bal, İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan

12 Nis 2022 - 15:57 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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