Komisyon üyelerini seçti

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.
SEÇİMLER YAPILDI
İzmit Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz yıl Nisan ayında komisyon seçimlerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Cumhur İttifakı, komisyonların 5 kişiden oluşmasını talep ederken MHP’nin komisyonlarda olan hakkının ise AKP listesinden kullanılarak temsil edilmesini istedi. Cumhur ittifakının talebine göre MHP’nin hakkı AKP’ye verilerek 3 AKP 2 CHP’li temsil olunmasını istedi. Buna karşılık İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise MHP’nin temsil edilmesi gerektiğini ifade ederek MHP’nin hakkının AKP’ye verilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle komisyon seçimleri gerçekleşememişti.
Bu ay yapılan seçimler sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Açık oylama usulü yapılan komisyon seçimlerinde sonrası seçilen üyeler şu şekilde:
PLAN VE BÜTÇE
Dilek Yalçın, Tuncay Aşkın, Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş, İlker Kazan,
İMAR KOMİSYONU
Ünal Özmural, Arsal Arısal, Mustafa Soydabaş, Güzin Taştekin, Vedat Yoldaş
KIRSAL HİZMETLER
Süleyman Şen, Halil İnciel, Şener İnce, Çağlayan Duman, İlker Kazan,
EĞİTİM SPOR KOMİSYONU
Ertuğrul Malkoç, Mehmet Baştürk, İlker Kazan, Nevin Serra Demirkol, Hüseyin Alyüz
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Çetin Sarıca, Süleyman Şen, Ayhan Arpacı, Nazmi Açıkgöz, Mehmet Çetin,
KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYONU
Yaşar Kardaş, Ertuğrul Malkoç, Fikret Hocaoğlu, Ayhan Arpacı, Ersin Alparslan
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
Tuncay Aşkın, Devrim Bal, İbrahim Kılıç, Erkan Aksoy, Erol Çalışkan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.