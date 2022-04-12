2 buçuk dönüm araziye konut yapmak istiyor

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet önemli bir açıklama yaptı. İzmit’te belediyeye ait 2,5 dönümlük bir konut alanı bulunduğunu ve bu arsaya kat karşılığı proje yapmak istediklerini ifade etti.

VADİ İZMİTGİBİ AMA UFAĞI

Başkan Hürriyet, “Bizim böyle kıymetli bir yerde arsamız var. Bu arsa konut arsası. Belediyeye gelir elde etmek istiyoruz buradan. Aslında direkt satabiliriz. Ama biz bu alanı değerli hale getirmek istiyoruz. Bir konut projesi olabilir, kat karşılığı proje olabilir. Vadi İzmit gibi bir proje. Tabi burası ufak, 2.5 dönümlük bir alandan bahsediyorum.

GÜNDEME ALINDI

Arkadaşlarımız bir süredir bu iş için çalışıyor. Ben istedim bu gelen evrakı gündemimize alalım. Komisyonlarımız da meclis üyelerimiz de bu konuyu konuşsun istiyorum” ifadelerini kullanıldı. Konuyla ilgili gelen evrak meclis gündemine alındı.