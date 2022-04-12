2 buçuk dönüm araziye konut yapmak istiyor

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı Belsa Plaza’da bulunan meclis toplantı salonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında yapıldı. Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet önemli bir açıklama yaptı. İzmit’te belediyeye ait 2,5 dönümlük bir konut alanı bulunduğunu ve bu arsaya kat karşılığı proje yapmak istediklerini ifade etti.
VADİ İZMİTGİBİ AMA UFAĞI
Başkan Hürriyet, “Bizim böyle kıymetli bir yerde arsamız var. Bu arsa konut arsası. Belediyeye gelir elde etmek istiyoruz buradan. Aslında direkt satabiliriz. Ama biz bu alanı değerli hale getirmek istiyoruz. Bir konut projesi olabilir, kat karşılığı proje olabilir. Vadi İzmit gibi bir proje. Tabi burası ufak, 2.5 dönümlük bir alandan bahsediyorum.
GÜNDEME ALINDI
Arkadaşlarımız bir süredir bu iş için çalışıyor. Ben istedim bu gelen evrakı gündemimize alalım. Komisyonlarımız da meclis üyelerimiz de bu konuyu konuşsun istiyorum” ifadelerini kullanıldı. Konuyla ilgili gelen evrak meclis gündemine alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ismail Ay - Sayın başkan inşallah yaparsınız neredeyse tüm ülkede Toki dahil olmak üzere Kent konut hiç bir konut yapımı yok hepsi durdu,
Tüm belediye başkanlarına seslenmek istiyorum lütfen milleti kiradan kurtarın....!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.