Lastik-İş, Goodyear ile yedinci kez masaya oturacak

Lastik İş Sendikası’nda yaklaşık 2 bin kişinin örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit Fabrikaları temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yedinci oturumu yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham Otel’de yapılacak. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde toplamda 43 maddede uzlaşılırken, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Fazla mesaide 90 ile 100 TL arasında bir rakam konuşuldu. Birinci yıl 90, ikinci yıl 100 olmak kaydıyla böyle bir anlaşmaya varmış olduk. Bizim için de bu önemli bir gelişme oldu. Ücretle ilgili yüzeysel konuştuk ama onlar enflasyon noktasında yüzde 28 artı enflasyon noktasındalar” ifadelerine yer verdi.