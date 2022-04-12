Lastik İş Sendikası’nda yaklaşık 2 bin kişinin örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit Fabrikaları temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yedinci oturumu yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham Otel’de yapılacak. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde toplamda 43 maddede uzlaşılırken, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Fazla mesaide 90 ile 100 TL arasında bir rakam konuşuldu. Birinci yıl 90, ikinci yıl 100 olmak kaydıyla böyle bir anlaşmaya varmış olduk. Bizim için de bu önemli bir gelişme oldu. Ücretle ilgili yüzeysel konuştuk ama onlar enflasyon noktasında yüzde 28 artı enflasyon noktasındalar” ifadelerine yer verdi.
12 Nis 2022 - 16:11- Gündem Güncelleme: 12 Nis 2022 - 16:14
Lastik-İş, Goodyear ile yedinci kez masaya oturacak
43 maddede uzlaşma sağlandığı Lastik-İş Sendikası ile Goodyear arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yedincisi yarın yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.