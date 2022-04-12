Sarıca, “Kendi belediyelerini ayrı İzmit Belediyesini ayrı, usule aykırı değerlendiriyorlar”

İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca denetim raporu üzerine söz aldı. Sarıca, “Denetim kurulumuz raporu hazırladık. 19.400 evrak inceledik. Şükürler olsun herhangi bir evrakta eksiklik ya da belediyemizi zora sokacak bir sıkıntıyla karşılaşmadık. 4734 sayılı kanunun 62. Maddenin 1. Bendinde çok net bir şekilde der ki: Belediyelerin doğrudan temin rapor tabloları müdürlükler bazında değil total üzerinden işlem görür ve totalde yüzde 10 kullanabilir. Ben bütün ilçelerin denetim raporuna baktığımda sadece İzmit Belediyesinde böyle müdürlük bazında bir tablo kullanıldığını gördüm. Diğer hiçbir raporda da müdürlük bazında yok.

YÜZDE 10 ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKİYOR

Yüzde 58’le Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan temini aştı gözüküyor. Özel Kalemin toplam bütçesi 148 bin TL. buradaki 148 bin TL’den harcanan 80 bin TL yüzde 58 gibi bir algıyla yanlış bir şekilde yorumlanıyor. Mesela Ulaşım Müdürlüğü de yüzde 4 gözüküyor. Bütün total bütçe üzerinden yüzde 10 üzerinden hesaplanması gerekiyor. Buradaki tabloya muhalefet şerhimizi koyarak bizim doğru olduğuna inandığımız ve kanunen de belirtiler tabloyu raporumuza ekledik.

İSTENİP DE VERİLMEYEN BELGE OLMADI

Burada da yüzde 8,96’lık bir artış var. Siz de takdir edersiniz ki bu ekonomik ortamda bazı işlerin hızlı yapılabilmesi gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde beton 240 TL idi. Bugün ise bin TL. Belediye beton alma ile ilgili teklif almıyor. İhalelerimize giren firma sayısı sıfır. İkinci maddeye gelince istenen belgeler noktasında ben kalben, vicdanen, Allah katında bu Ramazan ayında söylüyorum bizden istenilip verilmeyen bir evrak olmadı.

HESAP EKSTRESİ MECLİS ÜYELERİNE VERİLDİ

Kamu belediyelerinin genelde ödeme kalemlerinin tamamı kamu bankalarından yapılır. Özel bankalarda maaş promosyonlarından kaynaklı maaş hesaplarını kullanıyoruz. Yani belediyenin girdi hesapları, post makinalarından ödenen ödemeler, emlak vergileri vs. Fakat mal alımlarıyla ilgili kullanılan hesap Vakıf Bank hesabımızdır. Vakıfbank hesabımızın da ekstresi değerli meclis üyelerimize 400 sayfa çıktı olarak ve dijital olarak teslim edildi.

EVRAK EKSİĞİ YOK

Bahse konu 2 firmayla ilgili arkadaşlarımızın iddiası vardı. Bununla ilgili de baktığımızda açık ihale usulüyle yapılan bir işin de bölünemeyeceğinden kaynaklı bunu da kanunen biz çok mantıklı bulmadık ve muhalefet şerhimizi koyduk. Dolayısıyla bu birlikte 57 iş gününde 19 bin evrakla incelediğimiz raporda bir evrak eksiği ya da kamuyu sıkıntıya sokacak hiçbir konuyla karşılaşmadığımız gibi gerekli evrakları da itirazlarımızı da rapora ekledik” dedi.