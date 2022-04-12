Özmural: Kriz ortamında bu aşım yüzdesi bir başarı hikayesidir

İzmit Belediyesi Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşim 2. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıda 2021 yılına ait Denetim Raporu meclis üyelerine sunuldu. Rapora dair açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural şu ifadeleri kullandı; “Zor bir görev yapan binlerce evrağı inceleyen ve ona göre karar veren herkese teşekkür ediyorum. Bu belediyeyi hep beraber yönetiyoruz. Fakat bu belediyeyi yönetirken Türkiye’de yaşanan bazı gerçekler ister istemez bizi de etkiliyor tüm belediyeleri etkilediği gibi.

Özellikle vurgulamam gereken konu şu: Tüm Kocaeli’deki belediyeler içinde en az aşanlardan biri olduğumuz için gurur duyuyorum. Bir iş yaptırıyoruz, benim önümde rakamlar var. Parkenin metrekaresi geçen yıldan bu yana iki kat artmış. Türkiye tarihinde ender rastlanan konulardan oldu o da bize nasip oldu. Ona rağmen bu kadar az miktarda aşmış olmaktan dolayı bir başarı hikâyesini söylemek lazım. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.