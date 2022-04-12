12 Nis 2022 - 16:42- Gündem G: 12 Nis 2022 - 16:44

Özmural: Kriz ortamında bu aşım yüzdesi bir başarı hikayesidir

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşim 1. Oturumunda denetim raporuna dair yaptığı açıklamada, “Bu ekonomik krizde doğrudan temini az miktarda aşmış olmak başarı hikâyesidir” dedi. 
Özmural: Kriz ortamında bu aşım yüzdesi bir başarı hikayesidir mask

İzmit Belediyesi Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşim 2. Oturumu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıda 2021 yılına ait Denetim Raporu meclis üyelerine sunuldu. Rapora dair açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural şu ifadeleri kullandı; “Zor bir görev yapan binlerce evrağı inceleyen ve ona göre karar veren herkese teşekkür ediyorum. Bu belediyeyi hep beraber yönetiyoruz. Fakat bu belediyeyi yönetirken Türkiye’de yaşanan bazı gerçekler ister istemez bizi de etkiliyor tüm belediyeleri etkilediği gibi. 

Özellikle vurgulamam gereken konu şu: Tüm Kocaeli’deki belediyeler içinde en az aşanlardan biri olduğumuz için gurur duyuyorum. Bir iş yaptırıyoruz, benim önümde rakamlar var. Parkenin metrekaresi geçen yıldan bu yana iki kat artmış. Türkiye tarihinde ender rastlanan konulardan oldu o da bize nasip oldu. Ona rağmen bu kadar az miktarda aşmış olmaktan dolayı bir başarı hikâyesini söylemek lazım. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

12 Nis 2022 - 16:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.441.902 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özmural: Kriz ortamında bu aşım yüzdesi bir başarı hikayesidir mask
Özmural: Kriz ortamında bu aşım yüzdesi bir başarı hikayesidir
Sarıca, “Kendi belediyelerini ayrı İzmit Belediyesini ayrı, usule aykırı değerlendiriyorlar” mask
Sarıca, “Kendi belediyelerini ayrı İzmit Belediyesini ayrı, usule aykırı değerlendiriyorlar”
Lastik-İş, Goodyear ile yedinci kez masaya oturacak mask
Lastik-İş, Goodyear ile yedinci kez masaya oturacak
Safiport’un 431 milyon TL’lik projesi halka sorulacak! mask
Safiport’un 431 milyon TL’lik projesi halka sorulacak!
Life Express’ten kamuoyuna açıklama mask
Life Express’ten kamuoyuna açıklama
Saha işleri yaptırılacak mask
Saha işleri yaptırılacak
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL