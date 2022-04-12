Tuncay Aşkın, “Türkiye’de örneği yok”

İzmit Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim 1. Oturumu’nda Denetim Raporu’nun okunmasının ardından söz alan CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın şu ifadelere yer verdi, “Denetleme kurulunda görev yapmış birisi olarak az evvel Fikret Hocaoğlu’nun ve Çetin Sarıca’nın karşılıklı raporlarını dinledik. Kısa bir hatırlatma yaparak denetim kurulu hakkında görüşlerimi söylemek istiyorum. En son 45 gün bu 5 arkadaş, bütün dosyaları inceledik. Girdisi, çıktısı vesaire her şeyiyle incelendi. Cuma günü en son rapora 1 madde yazılması üzerine anlaştık. Bu madde de doğrudan teminlerde yüzde 8,96 için pazartesi günü imzaya gelecektik, rapora yazdık bunu. Hatta çıkarken Muharrem arkadaşımız, ‘Ya bir şey bulalım, bir madde daha yazalım’ dedi. ‘Ağabey, hiçbir şey olmadan olmaz’ dedi. İfade bu. Ben bunu İstanbul seçimlerinde gündeme gelen ‘Hiç bir şey olmasa da bir şeyler bulmamız lazım’ durumuna benzettim.

“MÜDÜRLÜKLERİN TEK TEK LİSTESİ RAPORA SUNULMAZ”

Pazartesi günü geldik arkadaşlar bu kez karşı tarafın, ‘Şu raporu getirin, ben müdürlük müdürlük isterim’ gibi söylemleri ile karşılaştık. Ya arkadaş, 45 gün bütün dosyalar önünüze konuldu. Her şey meydandaydı. Diğer belediyeleri incelediğimizde zaten müdürlük bazında doğrudan teminde aşım oranımız az olduğu gibi, bakın Türkiye’de bırakın ilçe belediyelerini hiçbir belediyede müdürlük müdürlük doğrudan temin listesi rapora sunulmuyor, yok böyle bir şey. Kanun maddesi de yok, örneği de yok. Yani yeni yeni bir şeyler bulunmaya çalışılmıştır. Bence denetleme kurulu layıkıyla görev yapmıştır. Ben şu anda iktidarda olan siyasi partinin belediye meclis üyesi olarak denetleme kurulunda o dosyaları incelediğimde bir kez daha gurur duydum. Dosyalar pırıl pırıl gerçekten. Bu anlamda biraz önce başkanımız denetleme kuruluna teşekkür etti, bende bu konuda başkanımıza teşekkür ediyorum.”